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Cevdet Yılmaz, Erdoğan'a vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-7 Kasım tarihlerinde yapacağı ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel
  • 04.11.2024 01:00
  • Giriş: 04.11.2024 01:00
  • Güncelleme: 04.11.2024 01:08
Kaynak: Haber Merkezi
Cevdet Yılmaz, Erdoğan'a vekalet edecek
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı'na vekalet etmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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