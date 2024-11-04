Cevdet Yılmaz, Erdoğan'a vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı'na vekalet etmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.