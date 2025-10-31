Cevdet Yılmaz: Halkımızın en büyük meselesi enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Manisa İş Dünyası Buluşması" programında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Dünyanın ekonomik açıdan zor bir dönemde olduğunu belirten Yılmaz, üretim merkezlerinin dünyanın farklı coğrafyalarına kaymaya devam ettiğini, bunun da belirsizlikleri artırdığını dile getirdi.

"Türkiye olarak istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siyasi istikrarsızlığımız yok çok şükür. Yeni yönetim sistemimizle birlikte bunu garantiye almış durumdayız zaten. Politika belirsizliklerini de Orta Vadeli Program'la en aza indirmiş durumdayız. Dolayısıyla bu belirsizliklerin yoğun olduğu, çatışmaların yükseldiği bir dünyada Türkiye olarak emin ve kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Son 20 yıllık sürece baktığımızda dünyanın ortalama 3,5 büyüdüğünü görüyoruz. Aynı dönemde Türkiye ekonomisi, yıllık ortalama 5,4 büyüme kaydetmiş yani dünyanın 1,9 puan her yıl üstünde büyümüşüz. Bu da Türkiye'yi ciddi bir eşiğe getirmiş durumda."

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyonun en büyük meseleleri olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hükümet olarak biz hep şunu söylüyoruz: Millet ne diyorsa biz rotamızı ona göre çizeriz. Milletin sorunu neyse bizim de önceliğimiz odur. Esas politika çerçevemiz bu. Şu anda milletimizin, halkımızın en büyük meselesi enflasyon. Biz de bunu önceliklendirmiş durumdayız. 2024 Mayıs ayında zirveyi gördü enflasyon, 75,5'e kadar çıktı. O tarihten bugüne bir dezenflasyon süreci devam ediyor ve en son eylül ayında 33,3 seviyesine gerilemiş durumda. 42 puanlık bir düşüş var. Eylül'de bir miktar beklentilerin üstünde geldi doğrusu ama ekim ayında yeniden bir normalleşme olmasını bekliyoruz. Buna göre yıl sonunda bizim program hedefimiz yüzde 30'un altını görmek. Gelecek yıl yüzde 20'nin altı. 2027'de ise tek haneli rakamlara ülkemizi tekrar kavuşturmak istiyoruz. Planımız, yol haritamız esas itibarıyla bu, bunu sağlamak için bir taraftan para, maliye politikaları var, bir taraftan da yapısal reformlar var. Enflasyonun sadece para politikalarıyla düşmeyeceğinin farkındayız. Bir bütüncül politika hayata geçiriyoruz."