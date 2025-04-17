Cevdet Yılmaz, Önder'in bulunduğu hastaneyi ziyaret: 'Yeni süreç' görüşmeleri devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin "En etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz" dedi.

Yılmaz, AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililerle yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 12 saatlik kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.

Yılmaz, "Çok şükür bugün Sırrı Bey'in durumuyla ilgili daha olumlu bazı haberler alıyoruz. Tabii ki bu, sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Çok ağır bir sağlık tablosuyla karşı karşıyayız ama en etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz" diye konuştu.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sırrı Bey bir siyasetçi, farklı fikirleri, düşünceleri olan bir insan. Ama her şeyden önce bir insan ve insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan, çok farklı kesimlerle, farklı düşünen insanlarla köprüler kurabilen bir kişiliğe sahip. Bununla da siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. Bir taraftan da moralini hep biliyoruz, en zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle, sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Dolayısıyla bu sağlık mücadelesinden de başarılı bir şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz. Dua ediyoruz, geçmiş olsun diyoruz ve acil şifalar diliyoruz."

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, "Onun da söylediği güzel bir şey var, 'Ben doktor değilim' diyor. Ama sağlık şartları gereği sadece Ceren Hanım görebiliyor kendisini. 'Görünür bir şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor. Bu da bizim için güzel bir haber. Sadece uzmanların, doktorların teknik raporları değil, dışarıdan sade bir gözlemle de daha olumlu bir tablo olduğunu ifade edebiliriz. Ama az önce söylediğim gibi çok ağır bir sağlık tablosu var. Daha uzun süre herhalde bu mücadele devam edecek. Gün gün sağlık ekiplerinden bu süreci takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

'YENİ SÜREÇ' NASIL İLERLEYECEK?

Bir gazetecinin, "Sırrı Süreyya Önder barış görüşmelerinin de önemli isimlerinden bir tanesiydi. Kendisini sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süreç bekliyor. Bu aşamada özellikle barış görüşmeleriyle ilgili son durum ne olacak?" sorusu üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son süreçlerde de tüm Türkiye olarak takip ediyoruz, görüyoruz. Yaklaşımıyla üslubuyla terörsüz Türkiye sürecine çok büyük katkıları, destekleri olduğunu biliyoruz. Bunu da buradan şükranla ifade etmek istiyoruz. Ancak bu süreç tabii kişileri aşan bir süreç. Daha geniş anlamda bir siyasi iradeyle yürüyen bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye hedefi aslında Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası. 'Türkiye Yüzyılı için barışın, kardeşliğin, huzurun yüzyılı olacak' diyoruz. Terörsüz Türkiye, bu vizyonun çok önemli bir parçası. Yine Sayın Bahçeli tarafından yapılan çağrıyla birlikte tabi bu süreç hızlanmış durumda. Bu tür süreçler başladıktan sonra en kısa sürede etkili bir şekilde hayata geçirilmesi çok kıymetli. Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde bütün ilgili kurumlarımızın titiz çalışmalarıyla yoluna devam edecektir. Orada herhangi bir aksama söz konusu değildir, olmaz. Tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok farklı, çok insani katkılar. Bunları da bir kenara koymadan söylüyorum ama o süreçler devam edecektir."