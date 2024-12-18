Cevdet Yılmaz: Suriye'de Kürtler hak ettikleri yapılar içinde temsil edilmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Suriye'deki Kürtlere yönelik yaklaşımlarının sorulduğunu belirten Yılmaz, "Suriyeli Kürtlerle PKK'yı birbirinden net bir şekilde ayrı görüyoruz. Terör örgütlerinin baskısıyla, dayatmasıyla karşı karşıya olan kim olursa olsun buna karşıyız" dedi.

Yılmaz, yeni oluşacak Suriye'de Kürtlerin hak ettikleri şekilde yapılar içinde temsil edilmelerini, temel hak ve özgürlüklerini en güzel şekilde yaşamalarını istediklerini savundu.

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriyeli Kürtlerle PKK'yı birbirinden net bir şekilde ayrı görüyoruz. Terör örgütlerinin baskısıyla, dayatmasıyla karşı karşıya olan kim olursa olsun buna karşıyız. Suriye'deki Kürtler o coğrafyanın, ülkenin asli vatandaşlarıdır, unsurlarıdır. Yeni oluşacak Suriye'de, Kürtlerin, terör örgütlerinin baskısından kurtulmuş olarak, hak ettikleri şekilde o yapılar içinde temsil edilmelerini, temel hak ve özgürlüklerini en güzel şekilde yaşamalarını, refahlarını artırmalarını istiyoruz. Onlar da bizim kardeşlerimiz, ülkemizdeki Kürt vatandaşlarımızın, yakınları, akrabaları. Dolayısıyla onlara farklı bir bakış açımız söz konusu olamaz ama Türkiye içinde de Türkiye dışında da kim olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemizi en yoğun şekilde sürdüreceğiz."