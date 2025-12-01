Cevdet Yılmaz ‘tam oran’ verdi: Savunma sanayiinde yerlilik oranı %82

İktidarın sıklıkla propagandasını yaptığı “yerli-milli” askeri sanayi konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan “oranlı” veri geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin geneli ile Sayıştay Raporu’nu görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda konuşma yapan Cevdet Yılmaz’ın değindiği konulardan biri de savunma sanayiindeki “yerlilik” oranı oldu. Yılmaz şöyle konuştu:

“2002 yılında 56 firma ve 62 projeyle yürütülen ve yaklaşık yüzde 80'ni dışa bağımlı savunma sanayi sektörü günümüze gelindiğinde 3 bin 500'den fazla firma ve 1400'ün üzerinde projeyle yüzde 82 yerlilik oranına ulaşmıştır. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2024 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 30'luk artışla 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirleri 2025 yılının ilk 9 ayında 6 milyar dolara ulaşmıştır. Türk savunma sanayisi, bugün geldiği noktada savunma sanayisi ürünlerinin ihracatında dünya çapında 11'inci sıraya kadar yükselme başarısı göstermiştir. İlk 100 savunma sanayisi kuruluşu listesinde bu sene 5 Türk şirketi yer almıştır. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz yetkinlikleri sivil endüstrilere de aktarıyoruz.”