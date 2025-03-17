Cevdet Yılmaz, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Türkiye'den 9 Aralık 2024'ten 16 Mart 2025'e kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı 145 bin 639 oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine dönen Suriyeli sayısına ilişkin verileri paylaştı.

Yılmaz'ın paylaştığı verilere göre, 8 Aralık 2024'te cihatçı HTŞ'nin Suriye'de yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısı 145 bin 639 olarak kayıtlara geçti.

2017 ve 2025 yılları arasında dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 885 bin 642 oldu.