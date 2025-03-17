Cevdet Yılmaz, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık 2024'te cihatçı HTŞ'nin Suriye'de yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısının 145 bin 639 olduğunu açıkladı.
Türkiye'den 9 Aralık 2024'ten 16 Mart 2025'e kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı 145 bin 639 oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine dönen Suriyeli sayısına ilişkin verileri paylaştı.
Yılmaz'ın paylaştığı verilere göre, 8 Aralık 2024'te cihatçı HTŞ'nin Suriye'de yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısı 145 bin 639 olarak kayıtlara geçti.
2017 ve 2025 yılları arasında dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 885 bin 642 oldu.
Göç verileri dinamik olup gün gün değişebilmektedir.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 17, 2025
Dün yaptığım bir konuşmada 6 Mart tarihini esas alarak geriye dönüşlerde “genel sayının 873 bin” olduğunu ifade etmiştim.
Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre; Suriyelilerden Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri…