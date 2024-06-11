Cevdet Yılmaz yanıtladı: Borsada işlem vergisi olacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında borsada yapılan işlemler üzerinden vergi alınıp alınmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı. Yılmaz, borsada kazançlar üzerinden bir vergi alınmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Borsada işlem vergisinden KKM'lerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Borsada kazançtan vergi alınmayacağını söyleyen Yılmaz, "Sadece 10 binlerde 1-2 olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak" diye konuştu.

NTV'da soruları yanıtlayan Yılmaz, yapılacak vergi düzenlemelerinin enflasyonu artırıcı değil, kayıt dışılığı azaltacak bir teklif barındırdığını dile getirerek "Çok spekülatifler görüyoruz sosyal medyada. Yetkililer açıklamadan söylentilere itibar edilmemeli. Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak" dedi.

Yılmaz, KKM'nin zaten başından itibaren geçici bir düzenleme olduğunu belirterek, "Görevini yaptı, artık adım adım oradan çıkıyoruz" dedi.

"ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 38'E DÜŞECEK"

Yılmaz enflasyona ilişkin de, "Enflasyonla mücadelede geçiş döneminde zeminde güçlendiren adımlar attık. Mayıs'tan sonra düşüş başlayacak dedik. Temmuz-Ağustos-Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek. 2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız" değerlendirmesini yaptı.