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Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Kerkez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Kerkez'i kabul etti  .

Güncel
  • 30.07.2024 16:02
  • Giriş: 30.07.2024 16:02
  • Güncelleme: 30.07.2024 16:04
Kaynak: Haber Merkezi
Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Kerkez ile görüştü
Fotoğraf: Cevdet Yılmaz (X)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeyi, Yılmaz sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez ile bir araya geldik. Sayın Kerkez’e nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında muvaffakiyetler dilerim" ifadelerini kullandı.

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