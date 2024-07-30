Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Kerkez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Kerkez'i kabul etti .

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeyi, Yılmaz sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez ile bir araya geldik. Sayın Kerkez’e nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında muvaffakiyetler dilerim" ifadelerini kullandı.