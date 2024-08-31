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Çeviri Ödülü için geri sayım başladı

Kültür Sanat
  • 31.08.2024 04:00
  • Giriş: 31.08.2024 04:00
  • Güncelleme: 31.08.2024 04:00
Çeviri Ödülü için geri sayım başladı

Yunis ALAÇAM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2024 yılı başvuruları 2 Eylül-4 Ekim arasında kabul edilecek.

Seçici Kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 60 bin lira tutarında nakit desteği sağlanacak.  Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı kurul; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor. Ödülün sahibi, Seçici Kurul tarafından yıl sonunda açıklanacak.

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