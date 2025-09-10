Çeviri ödülü için son gün 3 Ekim Cuma

Birgül BİRBEN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2025 yılı başvuruları 3 Ekim'e kadar kabul edilecek.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’yle, Seçici Kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 100 bin lira tutarında nakit desteği sağlanacak.

Bu yıl yeni üyelerle çalışmalarına devam edecek olan ve başkanlığını yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın’ın yapacağı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; editör ve çevirmenler Emrah İmre ve Begüm Kovulmaz ile öğretim üyesi ve çevirmenler Lale Özcan ve Ayşe Ece’den oluşuyor. Ödülün sahibi, Seçici Kurul tarafından yıl sonunda açıklanacak. Çevrimiçi başvuru yapmak için www.iksv.org/tr/talat-sait-halman-ceviri-odulu/basvuru-formu adresini ziyaret edebilirsiniz.