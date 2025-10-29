Çevirilere de sansür tehdidi

Tuğçe ÇELİK

İtalyan Marksist düşünür Franco Bifo Berardi’nin İkinci Geliş (The Second Coming) adlı kitabının Ketebe Yayınları tarafından yayımlanan Türkçe baskısında bazı ifadelerin değiştirildiği iddiası kültür dünyasında tartışma yarattı. Eserin çevirmeni Ali Karatay, yayınevine eksiksiz metin teslim ettiğini, ancak baskıda “İslamofaşist diktatör” ve “komünizm” gibi ifadelerin çıkarıldığını öne sürdü. Akademisyen Emre Tansu Keten’in sosyal medyada paylaştığı örneklerle gündeme gelen sansür iddiaları üzerine yazar Berardi ise “Ne olup bittiğini anlamam gerekiyor. Görüşümü paylaşacağım” dedi.

Ketebe Yayınları’nı aradığımızda ise bir açıklama yapmayacakları yanıtını aldık.

Çeviride sansürün hep olduğuna dikkat çeken öğretim görevlisi, çevirmen Sabri Gürses "Kimse kimsenin sözünü bire bir aktaramaz. Çevirmenin başarısı o özdeşlik idealini nasıl gerçekleştirdiğiyle, sansüre ne kadar engel olduğuyla ölçülür. Çeviride bunu sözleşmeye bağlıyoruz; yayınevi yabancı yayıncıya yazar ne yazdıysa aynısını Türkçeye, bir çevirmen aracılığıyla aktarmaya söz veriyor, sonra bu iş için çevirmenle sözleşme yapıyor, çevirmenin birincil sorumluluğu basılı olan şeyi birebir Türkçeye aktarmak. Bu aktarımı yaparken kendi yorumunu katar, farklı stratejiler kullanır, eksiltme ekleme yaparsa bunları yayınevine bildirmesi gerekiyor" dedi.

SANSÜRLENMİŞ

Ketebe’nin Franco Berardi vakasına da değinen Gürses, "Anlaşılan çevirmen işini, bire bir aktarmayı yapmış ama editör hukuki sorun çıkarabilecek bir cümle parçasını silmiş, sansürlemiş, bunu yaparken yayınevine de haber vermemiş. Konu Berardi’yle yayınevi arasında; Berardi sözleşmenin ihlal edildiğini, ifade özgürlüğünün çiğnendiğini söyleyecek herhalde" diye konuştu.

En baştan yanlış yapıldığını da vurgulayan Gürses eserle yayınevi arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekerek şunları söyledi: "İkinci Geliş kitabı komünizmin ikinci gelişini haber veren bir kitap. Ketebe’nin yayın çizgisine uygun değil. Bu yüzden kitabı tanıtırken de sansür yapmak zorunda kalmışlar. Kitap yabancı sitelerde bu yönüyle, günümüz dünyası kıyamet gibi, komünizmin gelmesi lazım diye tanıtılıyor; yayınevi bu tanıtımları alıp kullanırken komünizm kısmını silmiş, sadece durum değişmeli mesajı kalmış. Yayınevi kitap seçiminde hata yapmış, sorun sadece bir cümlede değil. Kitapta başka bir sorun, sansür, eksiltme olmadığını söylüyor çevirmen, bu da tuhaf, komünizm çağrısı hiç olmayacak kesimlere gitmiş öyleyse."

Yayıncılıkta sansür ve otosansür uygulamalarının yeni olmadığına dikkat çeken çevirmen Elif Okan Gezmiş de “Sansür ve otosansürün arka planındaki saikleri düşünmek gerekiyor. Buna yasal veya gayriresmi yaptırımlarla karşılaşma veya belli bir grubun saldırısına uğrama korkusuyla mı başvuruldu yoksa yazarın sansürlenen görüşü beğenilmediği, yayınevinin politik pozisyonuna uymadığı için mi? Her koşulda, bu tür uygulamaların ifade özgürlüğünün önünde engel teşkil ediyor” dedi.

Çevirmenler açısından başka sorunların da varlığına işaret eden Gezmiş şöyle konuştu: “Çevirmen metni bire bir, doğru biçimde çevirmekle yükümlü. Dolayısıyla bir cümleyi, paragrafı şu veya bu gerekçeyle silmesi, yok sayması veya keyfi biçimde değiştirmesi mümkün değil. Şayet yayınevi çevirmenin izni olmadan bu tür değişiklikler yaparsa, çevirmenin eser sahibi olarak FSEK kapsamındaki manevi haklarını ihlal etmiş olur. Çeviri metnin sahibi çevirmendir, onun izni olmadan üstünde bu tür değişiklikler yapılamaz. Sorun bununla da bitmiyor zira çevirmenler çevirdikleri metinlerde yazarın kaleminden çıkan sözlerden dolayı yargılanıyor."