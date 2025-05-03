Çevirmeden kaçan araç kaza yaptı

Bartın’da polis çevirmesinden kaçan bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Kaza sonrası kaçan sürücü ve yanındaki kişiyi polis ekipleri kovaladı. Yaşanan kovalamaca ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, C.Y., idaresindeki 78 SJ 811 plakalı otomobil, Gölbaşı Sanayi Sitesi çıkışında polis uygulamasını görünce yolunu değiştirerek, hızla kaçmaya başladı. Park halinde bir araca çarpmasının ardından duran otomobilin sürücüsü S.C ve yanındaki şahıs, araçtan inerek koşmaya başladı. Kaçan aracın peşine takılan polis ekipleri de, ekip otosundan inerek, şahısları kovalamaya başladı. Koşarak kaçan şahıslar ve arkalarındaki polislerin kovalamacı, bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kovalamacada polis, bir işyerine sığındıkları belirlenen şahısları yakayarak gözaltına aldı.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, olay yeri ve çevresinde uyuşturucu madde de arandı.