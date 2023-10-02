Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Amasya’da ceviz dökmek için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya’nın Halıfeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çetin (74) ceviz ağacına çıkarak ceviz dökmek istedi.

Ağaçtan düşen yaşlı adam yerde baygın halde bulundu. Amasya Şerafettin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İbrahim Çetin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun’un Bafra ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.

Bafra’daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen İbrahim Çetin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.