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Ceviz çalan karga kameralara yakalandı

Ajans Haberleri
  • 21.05.2025 10:16
  • Giriş: 21.05.2025 10:16
  • Güncelleme: 21.05.2025 10:17
Kaynak: İHA
Ceviz çalan karga kameralara yakalandı

Elazığ’da bir çerezcinin önünde poşeti yırtarak ceviz çalan karga, izleyenleri gülümsetti. Dükkan sahibi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Elazığ merkez Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde bir çerezcide ilginç ve gülümseten bir olay yaşandı.

Dükkanının önüne gelen karga, iş yeri önünde bulunan ceviz dolu poşetini gözüne kestirdi.

Zekasıyla bilinen karga, önce poşeti gagasıyla yırtarak açtı, ardından bir ceviz alarak uzaklaştı. Olayı fark eden dükkan sahibi bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.

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