Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Ajans Haberleri
  • 12.09.2025 15:38
Kaynak: DHA
Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Süleyman Durmaz (70), yaşamını yitirdi.

Çukurca ilçesi Kayalık köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan Süleyman Durmaz, dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmaz'ın cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

