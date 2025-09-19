Cevizlibağ yurdunda taciz suçlaması: İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Yeni üniversite dönemi için yurda geri dönen öğrenciler, yaz tatili sırasında odalarında ve kilitli dolaplarında bıraktıkları eşyalara zarar verildiğini söylemiş, yurtta tadilat yapan işçilerin odalarına girerek valizlerini karıştırdıklarını, bazı eşyaları çaldıklarını, dolaplardaki kilitlerin kırıldığını iddia etmişlerdi.

Odalarda buldukları içki şişeleri, traş bıçakları ve prezervatif gibi malzemelerin fotoğrafını paylaşan öğrenciler, olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesini talep etmişti.