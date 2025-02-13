Cevizoğlu, Zahide Yetiş'in sözleri üzerine komisyonu terk eden kadınların şiddet uyguladığını savundu

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda TRT, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, NOW TV ve TV 8 yetkilileri katılarak sunum yaptı. DEM Parti ve CHP'li milletvekilleri komisyona bugün de katılmadı.

Komisyonda konuşan Cevizoğlu, "Yeniden Başlasak" adlı gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş'in, dün yapılan toplantıdaki, "Kadınlar da şiddet uyguluyor..." şeklindeki sözleri üzerine DEM Parti milletvekillerinin komisyonu terk ettiğini hatırlattı.

Komisyonda dün, kadına karşı şiddeti, şiddetin kaynaklarını, nedenlerini, alınması gereken ek tedbirleri konuştuklarını, bunlar tartışılırken dün yaşanan olayın "hoş" olmadığını söyleyen Cevizoğlu, şöyle konuştu: "Bir kadın konuşmacıya üstelik de çağırdığımız çok sayıda benzer formatta program yapan kişiler arasından gelen tek kişi olan konuğumuza başka kadınların, kadın vekillerimizin sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı."

NE OLMUŞTU?

Komisyonun dünkü toplantısında gündüz kuşağında yayımlanan "Yeniden Başlasak" programının sunucusu Zahide Yetiş'in "Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" sözleri tepkiye neden olmuştu. Bu sözler üzerine DEM Parti milletvekilleri komisyonu terk etti. CHP milletvekilleri ise komisyona katılmadı.

Yeni Yol Grubu Milletvekili Elif Esen de "Ben aslında çok objektif bir şekilde sizi katılıp dinlemek istedim, komisyon üyesi de değilim ama benzer görüşlerim daha da pekişti" diyerek komisyondan ayrıldı.