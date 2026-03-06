Çevre Bakanlığı, Bakan Murat Kurum’u yalanladı: Kanal İstanbul itirafı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje”si Kanal İstanbul’a ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nda çarpıcı detaylar yer aldı.

Bakan Murat Kurum’un “gündemimizde yok” dediği proje için raporda Kanal İstanbul projesi kapsamındaki imar planlarına ilişkin bilgi verildi.

Projeye ilişkin 2025 hedeflerinde “Yenişehir Kanal İstanbul Projesi hazırlanacak” denilmişti. Ancak faaliyet raporunda bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığı aktarıldı. Buna gerekçe olarak da mahkeme kararları gösterildi.

“PLANLAR YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ”

Raporda şunlar denildi:

“Kanal İstanbul Projesi kapsamında Bakanlığımızca evvelce onaylanan 1., 2. ve 3. Etap İmar Planları, mahkeme kararları ile iptal edildiğinden, 2025 yılı içerisinde söz konusu üç etaba ilişkin imar planlarının yeniden onaylanması hedeflenmişti.

Ancak söz konusu imar planlarının iptaline ilişkin mahkeme kararları, üst mahkemelerce kaldırılmıştır. Bu nedenle söz konusu planlar yeniden yürürlüğe girdiğinden, bu etaplara ilişkin yeni plan yapma/onama gereği ortadan kalmıştır.”

“DAVALAR DEVAM EDİYOR”

Raporun devamında projeye ilişkin Bakanlık aleyhine açılan davaların devam ettiği vurgulandı ve şunlar aktarıldı:

“18 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Kanal İstanbul Projesi kapsamında Bakanlığımızca ilan edilen İstanbul ili (Avrupa Yakası) Yenişehir Rezerv Yapı Alanı ve Bakanlığımızca onaylanan bütüncül üst ölçekli çevre düzeni planlarına ve alt ölçekli imar planlarına ilişkin Mahkemelerce verilen bir iptal kararı bulunmamakta olup söz konusu üst ölçekli çevre düzeni planı ve alt ölçekli imar planları (1., 2. ve 3. Etap İmar Planları) yürürlükte bulunmaktadır.”

“GÜNDEMİMİZDE YOK” DEMİŞTİ

Bakan Murat Kurum, geçen yıl nisan ayında yaptığı açıklamada kendisine sorulan bir soru üzerine “Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik” demişti. Kurum, Kanal İstanbul güzergâhındaki konut inşaatları için ise “ "Hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma” ifadelerini kullanmıştı.