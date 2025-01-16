Çevre Bakanlığı'ndan İBB'ye 1 milyon 337 bin TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin TL ceza verdi.

Üsküdar’da bulunan Kuleli Caddesi’nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilmesine ilişkin ihbarı değerlendiren Bakanlık, kesilen cezayı da sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Marmara Denizi’ndeki kirliliğe İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi’ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İSKİ’nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu’na istinaden İSKİ’ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."