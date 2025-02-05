Çevre Bakanlığı ve AFAD verileri birbiriyle çelişiyor

Maraş merkezli depremlerin ardından eğitimden sağlığa, altyapıdan ekonomiye kadar deprem kentlerinde çok sayıda kriz meydana geldi.

Depremzedelerin yaşadığı en büyük sorun ise ‘konut’ ve ‘barınma’ sorunu oldu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 650 bin olarak açıkladığı depremzedeler için planlanan konutların, Şubat 2025 itibarıyla yalnızca yüzde 31’i tamamlanabildi. Deprem bölgesinde teslim edilen konut ve işyerlerinin toplam sayısının 201 bin olduğu öğrenildi.

Depremlerin üzerinden geçen 730 güne karşın barınma sorunları çözülemeyen çok sayıda depremzede, konteyner kentlerde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Yeni inşa edilen konutlara yerleşen bazı depremzedeler ise konutların altyapı yetersizliği nedeniyle birçok sorunla mücadele etmek zorunda kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD’ın raporları arasındaki çelişki de deprem kentlerindeki barınma krizine ayna tuttu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesindeki afet konutu inşaatlarının tamamlanma tarihine yönelik öngörüleri, 2025 yılına yönelik performans programında paylaşıldı. Afet konutlarının tamamlanma tarihine yönelik programda, “2025 yılı sonuna kadar deprem bölgesindeki afet konutu inşaatları tamamlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Çevre Bakanlığı’nın, “Afet konutları 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır” açıklamasına karşın AFAD’ın raporlarında 2026 yılına işaret edildi. AFAD, afet konutları yapımının tamamlanma oranının 2025 yılı sonunda yüzde 88’de kalacağını öngördü. Raporda, Çevre Bakanlığı’nın 2025 dediği konutların tamamlanma yılı, 2026 olarak kaydedildi.