Çevre Bakanlığı’na açık mektup: Alagöz’ün ruhsatını derhal iptal edin!

Giresun’da AKP’li Milletvekili Cantürk Alagöz’ün şirketi Alagöz Madencilik’e karşı başlayan direniş devam ediyor.

Alagöz’e karşı nöbeti sürdüren yaşam savunucuları, Giresun Çevre ve Doğa Derneği’nin sosyal medya hesabından yayımlanan açık mektup ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na taleplerini sıraladı.

Şirketin kentteki madencilik faaliyetlerinin yarattığı tahribatın Bakanlıkça da defalarca tespit edildiği vurgulanırken “Alagöz’ün ruhsatı derhal iptal edilmelidir” denildi.

Şirketin çevre ve su kaynaklarını kirletmesine yönelik ihlallerinin süreklilik arz ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Buna karşın Giresun İl Müdürlüğü'nün denetim faaliyetlerinin, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatların öngördüğü ‘önleyici denetim’ ilkesine uygun, düzenli ve etkin biçimde yürütülmediği anlaşılmaktadır. Zira idare kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda kirlenmeyi önlemekle de yükümlüdür. Çevresel zararların oluşmasının ardından değil, risk aşamasında müdahale edilmesi esastır. Nitekim son olayda da ihlal, Alagöz'ün kabarık siciline rağmen düzenli denetim sırasında değil; bölge halkı tarafından derede oluşan tahribat kamuoyuna yansıtılınca tespit edilmiştir. Bu durum, idari denetim mekanizmasının reaktif kaldığını göstermektedir.”

BAKANLIĞI KAALE ALMIYOR

“Bakanlığın da ikrar ettiği üzere söz konusu ihlaller ilk değildir” denilen açıklamada, “Tarafımızca bilindiği kadarıyla işletmeye en az 7 ayrı idari yaptırım uygulanmış olmasına rağmen ihlallerin devam etmesi, uygulanan para cezalarının caydırıcılık niteliğini yitirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede yalnızca idari para cezalarına dayalı yaptırım yaklaşımı, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğinin önlenmesi ilkeleri bakımından yetersizdir. Özetle Alagöz Maden Şirketi Bakanlığın yaptırımını kaale almamaktadır” ifadeleri yer aldı.

TALEPLER SIRALANDI

Açıklamada, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca idarenin yükümlülüğünün kirlenmeyi önlemek, meydana gelen zararı derhal durdurmak ve çevreyi eski haline getirmek olduğu hatırlatılırken talepler şöyle sıralandı:

“-Doğankent ilçesinde faaliyet gösteren Alagöz Madencilik'e ait ruhsatın iptali,

-Tirebolu Sekü Köyü ve Görele Karlıbel bölgesinde yargı kararlarıyla iptal edilmiş ÇED Olumlu kararına rağmen sürdürülen veya izin verilen Alagöz Maden'e ait tüm sondaj ve madencilik faaliyetlerinin derhal durdurulması,

-Bağımsız, bilimsel ve şeffaf denetim süreçlerinin tesis edilmesi,

-Görevini yerine getirme konusunda kamuoyunda şaibe oluşturan il müdürlüğü yetkilileri hakkında işlem yapılması,

hukuki bir zorunluluk haline gelmiştir. Kamu yararı gereği, geri dönüşü mümkün olmayan çevresel tahribatların önlenmesi için etkin, caydırıcı ve mevzuata uygun idari işlemlerin ivedilikle tesis edilmesini talep ediyoruz.”