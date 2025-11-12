Çevre hakkı fiili korunur

HABER MERKEZİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kent ve Çevre Komisyonu Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin, Gerede Çayı’ndaki kirliliğe ilişkin davada, Bolu İdare Mahkemesi’nin “esasa girmeden ret” kararını kaldırması ile ilgili açıklama yaptı.

Kararın “emsal” olacağına dikkat çeken Barolar Birliği açıklamasında “Bölge İdare mahkemesi kararının “çevreyi kirleten faaliyetler karşısında etkili ve derhal tedbir alınmasının önünü açacağına, böylece çevre hakkının etkin kullanımına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” dedi.

KARAR BOZULMUŞTU

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Gerede Çayı'ndaki kirlilik nedeniyle açılan davada, yerel mahkemenin "idarenin idari para cezası uygulaması var" gerekçesiyle “çevreye zarar giderilinceye kadar üretimin durdurulması" talebini incelemeden reddetmesini hukuka aykırı bulmuştu. Daire "çevreye zarar giderilinceye kadar üretimin durdurulması" talebinin Çevre Kanunu kapsamında esastan denetlenmesi gerektiğini belirlemiş; idarenin para cezası uygulamasının, faaliyetin durdurulması isteminin mahkemece incelenmesine engel teşkil edemeyeceğini vurgulayarak ilk derece kararını kaldırmıştı. Dosya esas yönünden inceleme yapılmak üzere tekrar yerel mahkemeye iade edilmişti.

TBB Kent ve Çevre Komisyonu, bu içtihat ile uygulamada ÇED, izin, onay ve ruhsat süreçlerinin tamamlanmış olmasının çevre koruması önünde bağlayıcı bir kalkan olmadığını, fiilen çevresel zarar mevcutsa idareden Çevre Kanunu’nu işletmesi yönünde talepte bulunmanın her zaman mümkün olduğunun ortaya konulduğunu vurguladı. TBB Kent ve Çevre Komisyonu açıklamasında, “idarenin yalnızca idari para cezası uygulamış olmasının "faaliyetin durdurulması" talebini ortadan kaldırmayacağı ve böyle bir talebin reddinin yargısal denetime tabi olduğu açıkça ortaya konulmuştur” dedi.