Çevre katliamı cezasız kaldı

Ergene Nehri’ni kirleten sanayi işletmeleri temsilcileri hakkında “çevreyi kasten kirletme” gerekçesiyle açılan davadan 14 yıl sonra zamanaşımı kararı çıktı. CHP’li Tanal "Çevre katliamında zamanaşımı olmaz" dedi.

HABER MERKEZİ

CHP Urfa milletvekili Avukat Mahmut Tanal’ın, Ocak 2011’de milletvekili seçilmeden önce Edirne Uzunköprü’de Ergene Nehri’ni kirleten sanayi işletmeleri temsilcileri hakkında “çevreyi kasten kirletme” gerekçesiyle yaptığı şikâyet, 14 yıl sonra karara bağlandı.

Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “sanıklar hakkında açılan kamu davasının, olağanüstü zamanaşımı nedeniyle ayrı ayrı düşmesine” karar verdi. Karara itiraz eden Tanal, İstinaf’a gitti. Tanal, “Bir çevre davası 14 yılda bitmez mi ya? Çevre katliamı cezasız kaldı. Kesintisiz suçta zamanaşımı olmaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Tanal, milletvekili görevine seçilmeden önce, avukat ve CHP Parti Meclisi üyesi sıfatıyla 20 Ocak 2011’de Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Ergene Nehri’ni kirlettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “çevreyi kasten kirletme suçu” kapsamında hazırladığı iddianameyi kabul etti ve mahkeme süreci başladı.

İLK DURUŞMA 6 YIL SONRA

Davanın ilk duruşması 2017 yılında yapıldı. Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Ergene Nehri’ndeki kirliliğin sanayi atıkları sebebiyle gerçekleştirildiğini bilirkişi raporlarıyla tespit ederek, Tanal’ın şikâyetçi olduğu sanıklar hakkında 2021 yılında mahkumiyet kararı verdi. Sanıkların başvurusu üzerine yerel mahkemenin kararı, 2022’de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. İlgili dosyayı 26 Haziran 2024 tarihinde yeniden ele alan Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Sanıklar hakkında açılan kamu davasının, olağanüstü zamanaşımı nedeniyle ayrı ayrı düşmesine” karar verdi.

Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin “zamanaşımı” iddiasıyla verdiği karara itiraz eden Tanal, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf başvurusunda bulundu.

Tanal, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu itiraz dilekçesinde, “Sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinin aktif bir şekilde devam ettiğini, Ergene Nehri’nin kirletilmesi eyleminin kesintiye uğratılmadığını, Kirletilme eyleminin sanayi kuruluşları tarafından kesintisiz sürmesi sebebiyle zamanaşımı süresinin dolmadığını” belirterek, zamanaşımı sebebiyle davanın düşmesi kararının hukuka ve yasal düzenlemelere aykırı olduğunun altını çizdi. Tanal,“Hep söylediğimiz gibi geciken adalet, adalet değildir! İlk duruşma 6 yıl sonra yapıldı. Anayasanın hükmü, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda mahkeme, çabuk ve hızlı olur. Duruşma, tek celsede bitirilir. Bir çevre davası 14 yılda bitmez mi ya? Çevre katliamı cezasız kaldı. Böyle devam ederse katliam sürer” dedi. Yerel mahkemenin “zamanaşımı” yönündeki kararının hukuki olmadığını belirten Tanal, “Devem eden suçta zamanaşımı olmaz. Çünkü Ergene Nehri kirletilmeye devam ediliyor. Eylem kesintiye uğramadı. İstinaftan olumlu bir karar beliyoruz” değerlendirmesini yaptı.