Çevre katliamı göz göre göre yaşanmış

BirGün, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi’nin Giresun’da neden olduğu çevre katliamına ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce (MAPEG) 3 yıl önce hazırlanan rapora ulaştı. Raporda, maden havuzunun aşırı yağışta patlayabileceği, Harşit Çayı ile denizin kirlenebileceği belirtildi.

Doğankent’e bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madenini işleten şirketine karşı bölge halkı yıllardır mücadele ediyor. Şirket, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Çatalağaç köyündeki madeni her geçen gün genişletiyor. Geçen hafta sonu da bölgede şiddetli yağmur etkili oldu. Madenin kimyasal atık havuzu da şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Kimyasal atık havuzundaki su, toprağa ve su kaynaklarına karıştı.

HARŞİT BULANIK AKIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG Ekim 2022’de madene ilişkin “Mahallinde Tetkik ve Değerlendirme Raporu” hazırladı. Raporda, “Tesis ve altyapı tesisleri ile stok alanı, pasa alanı gibi alanların oluşturulması sırasında çıkan nebati toprağın dere vadisine aktarıldığı, buradan dere yatağı boyunca yağış ve dere suyunun da etkisiyle aktığı, dere yatağına set yapıldığı fakat çamurlaşan malzemenin bu seti aştığı, bulanık suyun Harşit Çayı’na kadar indiği görülmüştür” denildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Atık barajı (havuzu) alanının yağış durumunda su toplama havzasında kaldığı gözlemlenmiş olup aşırı bir yağış durumunda yapılacak atık barajının patlama riski barındıracağı, böyle bir durumda topoğrafyadan ve akış yönünden dolayı atığın Harşit Çayı’na ve buradan denize gitme ihtimali bulunduğu gözlenmiş olup bu kapsamda ilgili kurumlara bilgilendirme yapılması gerekmektedir.”

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te sekiz noktadan numune aldırdı. Sonuçlarda bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi. Alagöz Maden’e 464 bin 585TL idari para cezası kesildi. BirGün’ün ulaştığı ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir” denildi. Üstelik önceki yıl da dereyi kirleten şirkete 54 bin 783 TL para cezası kesildi. Ceza gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.