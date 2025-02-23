Çevre katliamı ticari sır oldu!

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, Giresun Harşit Vadisi’nde çevre katliamına devam ediyor.

Daha önce çevreyi ve su kaynaklarını zehirlediği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından para cezası kesilen, BirGün’ün kaçak kimyasal atık havuzu inşa ettiğini ortaya çıkardığı maden şirketi için yine bir skandala imza atıldı.

Doğankent’e bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madenini işleten AKP’li Alagöz’ün şirketine karşı bölge halkı yaklaşık üç yıldır mücadele ediyor. Şirket, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Çatalağaç Köyü’ndeki madenin atık depolama ve kırma eleme tesisini her geçen gün genişletiyor.

CİMER’E ŞİKÂYET EDİLDİ

BirGün’ün tamamen dolan ve taşma aşamasına gelen kimyasal atık havuzunu maden şirketinin iş makineleri ile çevreye boşalttığını ortaya çıkarmasının ardından kaçak olarak bir atık havuzu daha yapan maden şirketi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet edildi.

Bir yurttaş 9 Aralık 2024’te CİMER’e yaptığı şikâyette, “Çatalağaç köyünde madencilik faaliyeti yürüten Alagöz Maden firması, yaptığı havuza ÇED raporu olmamasına rağmen maden atığı boşaltmakta ve havuz birçok yerinden sızdırmak sureti ile doğaya, dereye akmaktadır. Gerekli tespitlerin yapılarak idari yaptırım uygulanmasını talep ediyorum” dedi.

Şikâyete Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yanıt verildi. Ancak yanıtta çevre katliamına “ticari sır” denilerek, “İlgili mevzuat hükümleri, cevabi görüş yazısı çerçevesinde müdürlüğümüzce talep konusu hakkında yapılan incelemeler sonucunda, tarafınızca istenen bilgi ve belgelerin ‘ticari sır’ niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sebeple talep konusu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca kapsam dışında kaldığından, Müdürlüğümüzce istenen bilgi ve belgeler tarafınıza verilemeyecektir” ifadeleri yer aldı.

KATLİAM BELGELENMİŞTİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te numune aldırdı. Sekiz noktadan alınan numuneler sonucunda, bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585TL idari para cezası kesildi. BirGün’ün ulaştığı ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı. Üstelik önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesti. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi. Covid-19 aşısını getiren ve Sağlık Bakanlığı’na kuduz aşısı satan Keymen İlaç’ın sahibi de yine AKP Milletvekili Cantürk Alagöz. Kamudan yaklaşık 43 ayrı ihale alan Keymen İlaç, yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL’lik sözleşme yaptı.