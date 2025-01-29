Çevre mücadelesi nedeniyle yargılanıyor

Haber Merkezi

Artvin Borçka’da katledilen Reşit Kibar için yaptığı konuşma nedeniyle yargılanan Artvin Halkevi Yöneticisi Dursun Ali Koyuncu’nun davasının duruşması ertelendi. Borçka’da 3 Eylül 2024’te ağaçlarını korumak isterken katledilen Reşit Kibar’ın ölümü sonrasında yaptığı konuşma nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘kamu görevlisine mukavemet’ iddiasıyla yargılanan Koyuncu’nun ilk duruşması görüldü.

Hopa 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Koyuncu ve avukatları hazır bulundu. Koyuncu, "Ağabeyimiz ellerimizde öldü. 15 yıldır verdiğimiz çevre mücadelesinin bir sonucudur bu olay. Cankurtaran, özel bir bölgedir. Bölgemizde çok ciddi orman katliamı yaşanıyor. Can güvenliğimizin alınmaması, yok sayılmamızın üzerine hastane önünde acımla bu konuşmayı yaptım. Benim yasım ve acım olduğu bilinerek gözaltına alındım” dedi.

Avukat Haktan Özkan ise, “Koyuncu 15 yıldır bölgemizdeki maden yatırımlarına, HES projelerine karşı mücadele ettiği için sanık sandalyesine oturtulmuştur. Bunları yaparken maden şirketlerinin silahlı saldırısına uğramıştır. Bahsedilen konuşmayı yaparken üzerinde kan var müvekkilin" ifadelerini kullandı. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 22 Nisan’a erteledi.