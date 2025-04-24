Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin İstanbul’da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardında hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’daki depremlerin ardından kent genelinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. 28 bin 500 kamu binası ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda 39 ilçe ve 963 mahallede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Bina takip cihazlarıyla herhangi bir kayma olup olmadığı tespit ediliyor. Ardından binada 22 Nisan ile 23 Nisan arasında herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde çatlak ya da hasar olup olmadığı belirleniyor."