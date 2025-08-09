Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon TL idari para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut Yapracık Mahallesi’nde yaptığı inceleme ve denetimlerde maden sahasına usulsuz dolgu yaptığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin TL idari cezası uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut Yapracık Mahallesi'nde yapılan inceleme ve denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara İl Müdürlüğü ekiplerimiz, gelen ihbarlar üzerine Etimesgut Yapracık Mahallesi’nde inceleme ve denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi. Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, yaklaşık 15 metre yükseğe ulaştığı tespit edildi. Bu kapsamda; Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilgili Çevre Kanunu’nun üst sınırından yaklaşık 7 milyon 479 bin TL idari para cezası uygulandı."