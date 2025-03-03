Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan İZSU'ya 1 milyon 858 bin 340 TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, İZSU'ya 1 milyon 858 bin 340 TL idari ceza verdi.

Ceza; Çiğli, Eski Foça ve Güneybatı atık su arıtma tesislerinde yapılan denetimlerde referans değerlerin üzerinde atık su deşarjı ile 2 tesisin izin belgesi olmaması nedeniyle verildi.

Fotoğraf: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (X)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekiplerce İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen denetimde tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlendi. Atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 464 bin 585 TL idari ceza kesildi.

DEŞARJ SINIRLARI AŞILDI

İZSU Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’nde (AAT) gerçekleştirilen denetimde ise atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi, 464 bin 585 TL idari ceza uygulandı.

Bakanlığımız ekiplerince İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) bağlı Çiğli, Eski Foça ve Güneybatı atık su arıtma tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde;



📌 Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin olmadığı ve atık su… — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) March 3, 2025

ESKİ FOÇA AAT’YE 2 KATI CEZA

İZSU Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi’nin (AAT) de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlali yaptığı tespit edilen tesise ilgili kanun gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 929 bin 170 TL idari ceza verildi.