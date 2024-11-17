Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Uzungöl açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Uzungöl'ün çevresindeki kaçak ve çarpık yapılaşmaya neden olan binaları yıkarak, bölgenin yeşil alan vasfının korunmasını sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzungöl için "Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Türkiye'deki 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan, aynı zamanda Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı statüsünde olan Uzungöl'ün kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendirildiği ifade edildi.

Göl kenarındaki doğal yürüyüş yollarının korunduğu projenin ikinci etabı kapsamında ise Uzungöl'ün etrafındaki kaçak ve çarpık yapılar yıkılacağı belirtildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karadeniz'in incisi Uzungöl'ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl'ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız" ifadelerini kullandı.