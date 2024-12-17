Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları ve Branş Dağılımı | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bakanlığın personel alımı gerçekleştireceğini duyurmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler araştırması hız kazandı. Bakan Kurum'un açıklaması sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, nereden başvurulur sorularının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı hakkındaki sorular gündemde yer almaya başladı. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı hakkında ayrıntılar!

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımının gerçekleşeceğini duyurdu. Kurum personel alımı haberini sosyal medya hesabı X üzerinden “Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı işlemlerinin ne zaman başlayacağına dair henüz net bir açıklama yapmadı. Bakanlık personel alımını 2025 yılında istihdam edilmek üzere yapacak ve Sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde personel alımına ve başvuru şartlarına dair resmi internet sitesi ve duyuru kanalları aracılığıyla açıklanması bekleniyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın merkez ve taşrada çalışacak 1331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Buna göre bakanlıkta 2025 yılı içinde 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak. Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611’i sözleşmeli, 720’si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alımı gerçekleşecek.

İklim Değişikliği Başkanlığı’nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek. Öte yandan farklı unvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda personel alımının branş dağılımı şu şekilde açıklandı:

500 çevre şehircilik uzmanı yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı,

200 engelli memur,

99 teknik (mühendis ve mimar),

383 idari personel,

20 iklim değişikliği uzman yardımcısı,

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 84 sözleşmeli personel,

Ayrıca Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Projesi kapsamında 1500 kişi istihdam edilecek.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 personel alımları KPSS puanına göre yapılacağı belirtildi. Sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.