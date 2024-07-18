Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, devir teslim törenleri gerçekleştirildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, bakan yardımcılığı, başkanlıklar ve genel müdürlükler düzeyinde devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bakan yardımcılığına atanan Burak Demiralp ve Ömer Bulut, görevi Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen’den devraldı.

Güncel 18.07.2024 20:38 Giriş: 18.07.2024 20:38

Güncelleme: 18.07.2024 20:42 Kaynak: DHA

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DHA