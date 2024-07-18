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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, devir teslim törenleri gerçekleştirildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, bakan yardımcılığı, başkanlıklar ve genel müdürlükler düzeyinde devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bakan yardımcılığına atanan Burak Demiralp ve Ömer Bulut, görevi Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen’den devraldı.

Güncel
  • 18.07.2024 20:38
  • Giriş: 18.07.2024 20:38
  • Güncelleme: 18.07.2024 20:42
Kaynak: DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, devir teslim törenleri gerçekleştirildi
DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda, Bakan Yardımcılığı, Başkanlıklar ve Genel Müdürlükler düzeyinde devir teslim törenleri gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcılarının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenmesinin ardından Refik Tuzcuoğlu görevini Burak Demiralp’e, Vedad Gürgen ise görevini Ömer Bulut’a devretti.

Ayrıca, Bakanlık bünyesindeki Başkanlıklar ve Genel Müdürlüklerde de devir teslimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen devir teslim törenlerine milletvekilleri, bakanlık bürokratları ve çalışanları katıldı. Törenlerin ardından çiçek takdimi yapıldı. (

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