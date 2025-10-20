Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman yardımcısı alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 16 İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı alınacak. Başvurular 20/11/2025–04/12/2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden çevrimiçi yapılacak; şahsen ya da posta ile başvuru kabul edilmeyecek. Sınav Ankara’da sözlü olarak gerçekleştirilecek ve başarı sıralaması sözlü puanına göre belirlenecek.
ÖZET BİLGİLER (KPSS & YDS ŞARTLARI, YAŞ, TAKVİM)
- Kadro: 16 İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı (GİH) – giriş sözlü sınavı ile alım.
- KPSS taban: İlgili puan türünde en az 70. YDS (İngilizce): en az 70.
- Yaş şartı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Başvuru: 20/11/2025–04/12/2025 https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr (e-Devlet Kariyer Kapısı).
- Sınav yeri: Ankara – gün/yer/saat duyurusu kurum sitesinde yayınlanacak
HANGİ BÖLÜMLER BAŞVURABİLECEK? (GRUPLAR, KONTENJAN, PUAN TÜRÜ)
|Grup
|Fakülte / Bölüm
|Kadro
|KPSS Puan Türü
|KPSS Taban
|YDS (İng.) Taban
|1
|Çevre Mühendisliği (Lisans)
|10
|KPSSP3
|70
|70
|2
|SBF, İşletme, İktisat, İİBF (ilgili lisans programları)
|2
|KPSSP48
|70
|70
|3
|Bilgisayar/ Yazılım/ Kontrol ve Bilgisayar/ Matematik Müh., Bilişim Sistemleri Müh., Bilgisayar Bilimleri vb.
|2
|KPSSP3
|70
|70
|4
|Kimya, Kimya ve Süreç/Proses, Endüstri, Sistem, Üretim, İmalat Müh. (ilgili lisans programları)
|2
|KPSSP3
|70
|70
Adaylar yalnız bir grup için başvuru yapabilir; birden fazla gruba başvuru kabul edilmez.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Başvurular 20/11/2025–04/12/2025 arasında e-Devlet/Kariyer Kapısı üzerinden çevrimiçi alınacaktır. Mezuniyet, KPSS, YDS ve ikamet verileri e-Devlet’ten sorgulanacak; erişilemeyen belgeler aday tarafından sisteme yüklenecektir. Şahsen/posta başvuruları geçersizdir. Başvurunun eksiksiz ve hatasız yapılmasından aday sorumlu olacak.
SÖZLÜ SINAVIN İÇERİĞİ VE PUANLAMA
Değerlendirilen başlıklar
- Alan bilgi düzeyi (ilgili yönetmelik 14. madde kapsamı)
- Özetleme–ifade–muhakeme
- Liyakat–temsil–uygun davranış
- Özgüven–ikna–inandırıcılık
- Genel yetenek–genel kültür
- Bilimsel/teknolojik gelişmelere açıklık
Puanlama; (a) alan bilgisi için 50 puan, (b)–(e) bentlerinde sayılan özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden yapılır (toplam 100). Başarılı sayılmak için sözlüde en az 70 puan gerekir. Nihai başarı listesi sözlü puanına göre belirlenir; eşitlikte KPSS puanı yüksek olan üste yazılır. Asil ve (kadro sayısının yarısını geçmemek üzere) yedek liste oluşturulur.
İTİRAZ, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
Aday listelerine 5 gün içinde, sınav sonuçlarına ise ilanı izleyen 5 gün içinde belgelendirilerek itiraz edilebilir. Başarılı olanlardan istenecek belgeler ve teslim tarihleri kurum sitesinden duyurulacak; süresinde evrak sunanların ataması yapılacaktır. Göreve başlamayan ya da ayrılanların yerine, 2 yıl içinde yedek listeden atama yapılabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılır; atama yapılmışsa iptal edilir ve TCK hükümleri uyarınca işlem tesis edilecek
İLETİŞİM
İklim Değişikliği Başkanlığı
Çamlıca Mah., Anadolu Bulv., 64/2, 06630 Yenimahalle/Ankara
Tel: (0312) 591 44 00 — Faks: (0312) 591 44 03 — E-posta: yonetim@iklim.gov.tr
SIK SORULAN SORULAR
Kaç uzman yardımcısı alınacak ve sınav türü nedir?
Toplam 16 kadro için giriş (sözlü) sınavı yapılacak.
Başvuru tarihleri ve platformu nedir?
20/11/2025–04/12/2025 arasında, yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden başvuru alınacak; posta/şahsen başvuru yok.
KPSS/YDS ve yaş şartı nasıl?
İlgili puan türünde KPSS 70+, İngilizce YDS 70+; sınav yılı 1 Ocak itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Hangi bölümler başvurabilir?
Çevre Müh., bilgisayar/yazılım ve ilişkili mühendislikler, kimya/endüstri/sistem/üretim/imalat mühendislikleri ile SBF-İktisat-İİBF-İşletme fakültelerinin ilgili lisans programları (grup özelinde).
Sözlü sınav barajı ve başarı listesi nasıl belirlenir?
Sözlüde 70 puan barajı vardır; nihai başarı sözlü puanına göre, eşitlikte KPSS puanına bakılarak oluşturulur.