Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman yardımcısı alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 16 İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı alınacak. Başvurular 20/11/2025–04/12/2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden çevrimiçi yapılacak; şahsen ya da posta ile başvuru kabul edilmeyecek. Sınav Ankara’da sözlü olarak gerçekleştirilecek ve başarı sıralaması sözlü puanına göre belirlenecek.

ÖZET BİLGİLER (KPSS & YDS ŞARTLARI, YAŞ, TAKVİM) Kadro: 16 İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı (GİH) – giriş sözlü sınavı ile alım.

KPSS taban: İlgili puan türünde en az 70. YDS (İngilizce): en az 70.

Yaş şartı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru: 20/11/2025–04/12/2025 https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr (e-Devlet Kariyer Kapısı).

Sınav yeri: Ankara – gün/yer/saat duyurusu kurum sitesinde yayınlanacak

HANGİ BÖLÜMLER BAŞVURABİLECEK? (GRUPLAR, KONTENJAN, PUAN TÜRÜ) Grup Fakülte / Bölüm Kadro KPSS Puan Türü KPSS Taban YDS (İng.) Taban 1 Çevre Mühendisliği (Lisans) 10 KPSSP3 70 70 2 SBF, İşletme, İktisat, İİBF (ilgili lisans programları) 2 KPSSP48 70 70 3 Bilgisayar/ Yazılım/ Kontrol ve Bilgisayar/ Matematik Müh., Bilişim Sistemleri Müh., Bilgisayar Bilimleri vb. 2 KPSSP3 70 70 4 Kimya, Kimya ve Süreç/Proses, Endüstri, Sistem, Üretim, İmalat Müh. (ilgili lisans programları) 2 KPSSP3 70 70 Adaylar yalnız bir grup için başvuru yapabilir; birden fazla gruba başvuru kabul edilmez.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK? Başvurular 20/11/2025–04/12/2025 arasında e-Devlet/Kariyer Kapısı üzerinden çevrimiçi alınacaktır. Mezuniyet, KPSS, YDS ve ikamet verileri e-Devlet’ten sorgulanacak; erişilemeyen belgeler aday tarafından sisteme yüklenecektir. Şahsen/posta başvuruları geçersizdir. Başvurunun eksiksiz ve hatasız yapılmasından aday sorumlu olacak.

KİMLER SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK? Her grup için KPSS puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjanın 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sınava alınacak. Kazanan liste; iklim.gov.tr ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

SÖZLÜ SINAVIN İÇERİĞİ VE PUANLAMA Değerlendirilen başlıklar Alan bilgi düzeyi (ilgili yönetmelik 14. madde kapsamı)

Özetleme–ifade–muhakeme

Liyakat–temsil–uygun davranış

Özgüven–ikna–inandırıcılık

Genel yetenek–genel kültür

Bilimsel/teknolojik gelişmelere açıklık Puanlama; (a) alan bilgisi için 50 puan, (b)–(e) bentlerinde sayılan özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden yapılır (toplam 100). Başarılı sayılmak için sözlüde en az 70 puan gerekir. Nihai başarı listesi sözlü puanına göre belirlenir; eşitlikte KPSS puanı yüksek olan üste yazılır. Asil ve (kadro sayısının yarısını geçmemek üzere) yedek liste oluşturulur.

İTİRAZ, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA Aday listelerine 5 gün içinde, sınav sonuçlarına ise ilanı izleyen 5 gün içinde belgelendirilerek itiraz edilebilir. Başarılı olanlardan istenecek belgeler ve teslim tarihleri kurum sitesinden duyurulacak; süresinde evrak sunanların ataması yapılacaktır. Göreve başlamayan ya da ayrılanların yerine, 2 yıl içinde yedek listeden atama yapılabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılır; atama yapılmışsa iptal edilir ve TCK hükümleri uyarınca işlem tesis edilecek

İLETİŞİM İklim Değişikliği Başkanlığı

Çamlıca Mah., Anadolu Bulv., 64/2, 06630 Yenimahalle/Ankara

Tel: (0312) 591 44 00 — Faks: (0312) 591 44 03 — E-posta: yonetim@iklim.gov.tr