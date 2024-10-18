Çevre ve Şehircilik’ten maden firması için hızlandırılmış "ÇED’e gerek yoktur" yazısı!

Onur DURMUŞ

Ordu Çevre Derneği ve Korgan ile Aybastı ilçelerinden çevre savunucularının, Korgan Yaylaları'nda başlatılan ve Perşembe Yaylası’nı da olumsuz etkileyecek maden arama sondaj çalışmalarına karşı açtıkları davada, Ordu İdare Mahkemesi’nden "yürütmeyi durdurma" kararı çıktı. Mahkeme, sondaj faaliyetlerinin çevreye geri dönüşü zor zararlar verebileceğini belirterek, işlemin hukuka aykırı olduğunu tescilledi.

Mahkeme kararında, sondajla yapılan arama çalışmalarının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerektirdiği ve sondajın meralara, mendereslere zarar vereceğinin idare tarafından da kabul edildiği belirtildi. Kararda ayrıca, tahsis kararı değişikliğinin yapılmadığı, Mera Kurulu Kararı öncesi teknik ekibin eksik oluşturulduğu ve ilgili kurumlardan izin alınmadığı da vurgulandı. Mahkeme, hukuka aykırı bu işlem devam ederse çevreye telafisi güç zararlar verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

MADEN FİRMASINDAN HAMLE ÜSTÜNE HAMLE

Ordu Çevre Derneği ‘yürütmeyi durdurma’ başvurusunu 4 Ekim’de Çevre Şehircilik Bakanlığı’na iletti. Maden firması ise yapılan ‘yürütmeyi durdurma’ başvurularına ulaşıp mahkemenin aleyhlerine sonuçlanacağını tahmin ederek Çevre Şehircik Bakanlığı’ndan ÇED’e gerek olmadığına dair talepte bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise, jet hızıyla 8 Ekim’de görülecek mahkemeden 1 gün önce söz konusu maden firmasının talebi üzerine ‘ÇED’e gerek yoktur” yazısı gönderdi.

7 Ekim’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘ÇED’e gerek yoktur’ yönündeki görüş yazısı ise 8 Ekim’deki mahkemeye yetişmedi ve maden faaliyetleri için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı çıktı.

DSİ, MADEN FİRMASININ MENDERESLERDEN SU ALMASINA İZİN VERDİ

Maden şirketinin, Devlet Su İşleri’nden bölgedeki mendereslerden ve onları besleyen kaynaklardan su almak için izin aldığı ortaya çıktı.

“Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği’ndeki Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğine” dair hiç bir vurgu yapılmadan bu iznin DSİ tarafından verilmiş olması bölge için birçok risk oluşturuyor.

Haftalık 5 m3 suyun mendereslerden alınması için maden şirketine DSİ tarafından izin verilirken alınacak suyun nerelerde ve nasıl kullanılacağı, oluşacak atık sularının ihtivasının ne olacağı ise bilinmiyor.

MADEN FİRMASI İTİRAZ ETTİ

Ordu İdare Mahkemesi’nin verdiği "yürütmeyi durdurma" kararına ise maden şirketi 12 Ekim’de itiraz etti. Maden firması, Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘ÇED’e gerek yoktur’ yazısını referans gösterdi.

Doğa savunucularının yaptığı başvurularına 15 günden önce yanıt verilmemesine rağmen maden firmasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı başvurunun 1 gün içerisinde sonuçlanması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

MUSTAFA ADIGÜZEL: “BU VATANA İHANETTİR”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘ÇED’e gerek yoktur’ yönündeki görüşüne tepki gösteren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise, bakanlık yetkilileri ve maden firmasına tepki göstererek Ordu’daki yerel yetkilileri halktan ve tabiattan yana açık tavır almaya çağırdı.

Adıgüzel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: