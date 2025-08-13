Çevre yolunda ters yönde giden araç tehlike saçtı

Elazığ’da Kuzey Çevre Yolu’nda ters yönde giden otomobil trafiği tehlikeye atarken, o anlar bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, Kuzey Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil, ters şeritte metrelerce ilerledi. Şans eseri kazaya karışmayan sürücü yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra bağlantı yoluna girip gözden kayboldu. O anlar kameralara yansıdı.