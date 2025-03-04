Çevrecilerle Sinpaş karşı karşıya geldi

İlayda SORKU

Marmaris’te Sinpaş’ın Kızılbük projesine karşı mücadele eden yaşam savunucuları, Kaymakamlık önündeki nöbetlerinin 35. gününde açıklama yaptı. Kent Politikaları Derneği’nin gerçekleştirdiği açıklamanın ardından, Sinpaş çalışanlarının örgütlediği bir karşı eylemle karşı karşıya geldiler.

Tartışma sırasında mücadelelerini hukuki yollarla yürüttüklerini belirten yaşam savunucuları, “Biz elimize sopa alıp, silah alıp oraya gitmiyoruz. Dava ediyoruz. Buranın kanuna aykırı olduğunu dile getiriyoruz” dedi. Mahkemelerin de projeyi hukuka aykırı bulduğunu hatırlatan yurttaşlar, “Mahkeme diyor ki imar planı yönetmeliğine aykırı, deprem yönetmeliğine aykırı, incelenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Buna karşılık Sinpaş çalışanları, “Devletin bir yönetimi yok mu? Siz niye buradasınız? Bu konuya siz niye dahil oluyorsunuz?” diyerek eylemcilerin varlığını sorguladı. Yaşam savunucuları ise anayasal haklarını hatırlatarak, “Anayasanın verdiği yetkiye göre yapıyoruz. Herkes sağlıklı bir çevre hakkına sahip. Bunu sağlamak yurttaşların anayasal hakkı” dedi.

PİSLİĞE BOĞDUNUZ

Şirket çalışanları projenin ilerlemesi gerektiğini savunurken, Marmaris’in gördüğü zararı vurgulayan bir yurttaş, “Bin 500 çalışanın atığı nereye gidiyor? Marmaris’i pisliğe boğdunuz” diyerek tepki gösterdi. Sinpaş çalışanları ise geçmişte de Maris için de benzer eylemlerin yapıldığını belirterek, “2-3 yıl sonra ‘Biz bu eylemleri niye yaptık?’ diye sorgulayacaksınız” dedi. Bunun üzerine yaşam savunucuları, “Mahkeme sizinle aynı şeyi düşünmüyor” diyerek mahkeme kararlarına dikkat çekti.