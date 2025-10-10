Çevresel zararlardan şirketler sorumlu olmalı

Havin ŞENER

10 Avrupa ülkesinde yapılan ankette yurttaşlar, şirketlerin insan hakları ve çevre zararlarından sorumlu tutulmasını istediğini ortaya koydu. Anket 10 Avrupa ülkesinde gerçekleştirildi. Uluslararası Af Örgütü ve Global Witness ortaklığıyla Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankete 10 bin 861 kişi katıldı.

Ankete yanıt veren insanların büyük çoğunluğu şirketlerin küresel değer zincirleri genelindeki insan hakları zararları ve çevresel zararlardan sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.