Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/FEVZİ DAĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü, kış aylarında çevresi karla kaplı manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şehir merkezine 25 kilometre mesafede Elazığ-Diyarbakır kara yolunun yanı başında yer alan Hazar Gölü, 81 kilometrekare yüzey alanı ve 56 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan plajları, sahilleri, kamp ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Doğanın renkleriyle her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Hazar Gölü, kış mevsiminde etrafını çevreleyen karla kaplı dağları, gölün maviliği ve kendine has doğasıyla ön plana çıkıyor.

- "Hazarbaba'dan Hazar Gölü harika görünüyor"

Kentteki bir tur firmasının yönetim kurulu başkanı Erol Altunbaş, AA muhabirine, Hazar Gölü'nün doğal güzelliğiyle Elazığ için büyük bir zenginlik olduğunu, gölün korunması ve çevresinin daha güzel bir görünüme kavuşması için herkesin daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Hazar Gölü'nün yanı başında bulunan, göl manzarası ve kayak merkeziyle ziyaretçi çeken Hazarbaba Dağı'nın da göle ayrıca değer kattığını anlatan Altunbaş, şunları kaydetti:

"Çevre illerden araç ve uçaklı turlarımızla Hazar Gölü'nü ve Hazarbaba'yı görmeye gelen misafirlerimiz var, burası tüm imkanları ile gezmeye değer, manzarası çok güzel bir yer. Özellikle Hazarbaba'dan Hazar Gölü harika görünüyor. Hazar Gölü'nün etrafı dağlarla çevrili, kışın kar manzarası ve gölün maviliğiyle fotoğraf ve video çekmek için bulunmaz bir yer. Özellikle soğuk hava ve kar altında kıyıda sucuk ekmek yemek de çok güzel oluyor."

Ziyaretçilerden İrfan Güzel de özellikle kar yağdığında Hazar Gölü'nün huzur veren bir havaya büründüğünü, bu nedenle her fırsatta stres atmak için Hazar Gölü kıyısına geldiğini belirtti.

Güzel, "Yazı ayrı, kışı ayrı güzel, kış manzarası altında arkadaşlarımızla gölün keyfini çıkarıyoruz. Buranın güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez, buraya gelen bilir. Diyarbakır'dan, Mardin'den, Şanlıurfa'dan ziyaretçiler geliyor." dedi.

- "Özellikle hafta sonu çok yoğun oluyor"

Göl kıyısındaki işletmenin sahibi Tayfun Doğan ise Hazar Gölü'nün her mevsim ziyaretçi çekmesiyle yılın 365 günü faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Doğan, "Özellikle hafta sonu çok yoğun oluyor, insanlar göl kıyısında gezip dolaşmayı, göl manzarası karşısında dinlenmeyi çok seviyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Şeyda Nur Ural da şehir hayatının stresini hafta sonu Hazar Gölü'ne gelerek attığını belirterek, "Hazar Gölü çok güzel bir doğaya sahip, hafta sonu yaz, kış, dört mevsim çok güzel vakit geçirebileceğimiz bir aile yeri, huzur bulduğumuz bir yer." ifadelerini kullandı.

Ayşe Hira Görgöz ise Hazar Gölü'nü her kış mutlaka ziyaret ettiğini kaydetti.