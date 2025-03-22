Çevreye rahatsızlık veren motosikletler trafikten men edildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık veren motosikletler polis tarafından trafikten men edilirken ayrıca sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolvadin’de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler ilçedeki park ve bahçelerde çevreye rahatsızlık veren abart egzoz takılı, plakasız, ehliyetsiz, şase numarası olmayan motosikletler trafikten men edildi. Toplanan motosikletlerin sürücülerine ise toplamda 112 bin 328 TL para cezası yazıldı.