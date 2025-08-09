Çevreyi kirletenlere kameralarla ceza

Konak Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak amacıyla moloz, eşya ile çeşitli atıkların çöp konteynerlerinin yanına, kaldırımlara veya boş alanlara uygunsuz şekilde bırakılmasına karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar sayesinde kaçak döküm yapan araçları tek tek tespit ediyor. Kameralara yakalanan araç sahipleri hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Bu doğrultuda 2025 yılı içerisinde 125 ayrı işlemde toplam 3 milyon 46 bin TL idari para cezası kesildi.

Temiz ve düzenli bir Konak için yürütülen çalışmalara herkesin büyük bir duyarlılıkla destek vermesi gerektiğinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yurttaşlara ortak mücadele çağrısı yaparak şunları söyledi: “Temiz ve sağlıklı bir Konak için büyük bir özveriyle çalışırken, doğayı hiçe sayarak sergilenen davranışlar hepimizi derinden yaralıyor. İlçemizin farklı noktalarına kurduğumuz kameralarla 7/24 izleme yapıyor, kaçak döküm yapanları tek tek tespit ederek haklarında cezai işlem uyguluyoruz. Fakat bu kirliliği önlemek için siz değerli komşularımızın duyarlılığına ve desteğine ihtiyacımız var. Moloz, kullanılmayan ev eşyaları ve izinsiz çöp dökümü gibi kural dışı girişimlere şahit olmanız durumunda 0232 484 01 53 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Unutmayalım ki temiz bir çevre, ortak sorumluluğumuz. Konak’ımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”