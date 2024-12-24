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Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

Güncel
  • 24.12.2024 00:54
  • Giriş: 24.12.2024 00:54
  • Güncelleme: 24.12.2024 00:55
Kaynak: ANKA
Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile, Çevre Kanunu'na aykırılık halinde 2025 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.

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