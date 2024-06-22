Çevrimiçi istismar vakalarında artış: 8 çocuktan biri istismar edildi

2023 yılında her 8 çocuktan 1’i çevrimiçi yolla istismar edildi. Uluslararası çalışma yürüten Childlight Enstitüsü Başkanı Paul Stanfield, Türkiye’de çocukların yüzde 13’ünün rıza dışı cinsel görüntülerinin paylaşıldığını belirtti.

Haber Merkezi

Edinburgh Üniversitesi Childlight Küresel Çocuk Güvenliği Enstitüsü ve UNSW Sidney, “Into The Light” adıyla Çevrimiçi Çocuk İstismarı raporunu yayınladı. Rapor, 157 ülkenin resmi kurumlarından alınan 36 milyon veri, anket ve 125 akademik çalışmanın sonucunda oluşturulurken rapora göre; 2023 yılında 157 ülkede en az 300 milyondan fazla çocuk çevrimiçi cinsel istismara maruz bırakıldı. Bu verilere göre, her 8 çocuktan 1’i çevrimiçi cinsel istismara maruz kaldı.

Raporda incelenen her ülkede çocuklara yönelik çevrimiçi cinsel istismar oranının yüksek çıktığı belirtilerek, faillerin birçoğunun gizli tutulabileceğine inanması halinde cinsel temas suçunu işlemeye devam edeceği belirtildi.

Raporda, çocukların tacize uğrama oranları bölgelere göre şu şekilde yer aldı; Kuzey Amerika’da yüzde 9,1, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 11,6, Doğu ve Güney Afrika’da yüzde 20,4, Batı ve Orta Afrika’da yüzde 18. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya’da yüzde 9,4, Batı Avrupa yüzde 11, 8 ve Doğu Asya ve Pasifik’te ise yüzde 13 olarak sıralandı. Ülkelere göre ise; ABD’de yüzde 11, Birleşik Krallık’ta yüzde 7 ve Avustralya’da yüzde 7,5 oranında erkeğin, çocuklara karşı çevrimiçi istismar suçuna karıştığı kaydedildi. Raporda, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ait verilere ulaşılamadığı kaydedildi.

Childlight Küresel Çocuk Güvenliği Enstitüsü'nün kurucularından ve Başkanı Paul Stanfield, dünyada artış gösteren çocuklara karşı cinsel suçlar ve nedenlerine ilişkin Mezopotamya Ajansı’na (MA) değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası toplumda çocuklara yönelik suç verilerinin paylaşılmadığını bu nedenle tehlikenin farkında olunmadığını söyleyen Stanfield, “Into The Light Raporu’nu hazırlamaktaki amacımız, bu soruna yönelik daha iyi bilgilendirmek, insanların çocukların cinsel sömürüsü ve istismarının doğasını ve ölçeğini daha iyi anlamalarına ve veriler üreterek, boşlukları doldurmaya yardımcı olmaktır. Cinsel sömürü ve istismarın karanlığında sıkışıp kalan ve sayıları giderek artan çocuklara yardımcı olmak istiyoruz” diye konuştu.

HER GÜN 2 BİN VAKA

Stanfield, “Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC)” istatistiklerine de değindi. Stanfield, NCMEC’in 2023 yılında Türkiye'de çocukların cinsel görüntülerini içeren 817 bin 503 dosyanın yüklendiğine dair uyarıldığını vurguladı.

Stanfield, bu rakamın her gün ortalama 2 binden fazla vakaya tekabül ettiğine dikkat çekerek, “Geçen yıl dünya genelinde yapılan yaklaşık 36 milyon uyarının içinde yer alıyor” dedi. Türkiye’deki verilerin tamamına ulaşmadıklarını vurgulayan Stanfield, “Ne yazık ki Türkiye'ye ilişkin daha fazla veri bulamadık. Yetkililerle birlikte çalışarak sorunun üstesinden gelinmesine yönelik çabaları destekleme fırsatını memnuniyetle karşılarız. İncelediğimiz bir çalışma, on yıl önce bile bunun önemli bir sorun olduğunu ve Türkiye'deki çocukların yüzde 13'ünün rıza dışı cinsel görüntü ve videoların çekilmesi, paylaşılması ve bunlara maruz kaldığını göstermiştir” ifadelerini kullandı.

VERİLER PAYLAŞILMALI

Türkiye’ye ilişkin güncel bilgilere sahip olmadıklarını söyleyen Stanfield, “Her ülkedeki yetkilileri çocukların cinsel sömürüsü ve istismarına ilişkin verileri toplamalı ve paylaşmalı. Türkiye’de paylaşmalı, böylece politikacılar sorunun boyutunu ve doğasını daha iyi anlayabilir ve müdahalelerini daha iyi şekillendirebilirler. Bu konularda Türkiye ile işbirliği yapmayı isteriz” şeklinde konuştu.

Stanfield, veriler incelendiğinde kendilerini en şaşırtan verilerin içinde Türkiye’nin de bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki veriler olduğunu söyledi.