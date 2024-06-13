Ceyda Düvenci espri yaptı, ortam gerildi

Kıbrıs’taki bir ödül töreninde Ceyda Düvenci ile ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ekibi arasında, Düvenci’nin “En az konuşana ödül vereceğiz” şeklindeki esprisi üzerine gerilim yaşandı. Ekip tepkisini, konuşmayarak gösterdi.

Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen bir ödül töreninde sunucu Ceyda Düvenci ile ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ (ÇGHB) ekibi arasında soğuk rüzgârlar esti.

ÇGHB ekibi ödül almak için sahneye çıktıktan sonra Ceyda Düvenci, “En az konuşana ödül vereceğiz” diyerek espri yaptı.

Bunun üzerine mikrofonu ilk alan ekip üyesi Atakan Çelik, “O zaman iyi akşamlar diliyorum, sağolun” diyerek mikrofonu yanındaki arkadaşına verdi. Daha sonra mikrofon, hiçbir konuşma olmadan sürekli el değiştirdi.

Atakan Çelik

Durum üzerine Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi ve esprisini “Bu kadar efektif olacağını bilmiyordum” diyerek sürdürmek istedi.

Hiç kimse konuşma yapmaya yanaşmayınca Düvenci bu kez, “Hayır olmaz olmaz, olur mu öyle şey, şaka yaptım” ifadelerini kullandı. Ancak yine de ekipten kimse konuşma yapmadı.

Yaşananlar, törene katılanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.