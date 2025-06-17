Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız oldu

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Sevil Aydar Yıldız kazandı.

Ceyhan Belediye Meclisi üyeleri, başkan vekili seçimi için Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Sevil Aydar Yıldız'ı, AKP ve MHP Grubu ise AKP'li Meclis Üyesi Mustafa Kiraz'ı aday gösterdi.

İlk iki turda adaylardan birinin, üyelerin üçte ikisinin oyunu alamaması nedeniyle başkan vekili seçimi 3. tura gitti. Salt çoğunluğun arandığı 3. turda, 11 oya karşı 20 oyla Ceyhan Belediye Başkan Vekilliğini Sevil Aydar Yıldız kazandı.

Seçimin ardından Murat Göğebakan Kültür Merkezi önünde bekleyenlere hitap eden Yıldız, tüm Ceyhan halkına hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.