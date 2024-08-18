Ceyhan Belediyesi'nin düzenlediği 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinlikleri devam ediyor

Ceyhan Belediyesi'nin düzenlediği 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinlikleri, Mercimek Mahallesi'nde devam etti. Etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Her bir mahallemizde coşkuyla karşılanan şenliklerimiz, Ceyhan’ın birlik ve beraberliğini pekiştiriyor” dedi.

Ceyhan Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle ilçe halkını bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik çerçevesinde gösterimi yapılan 'Vizontele' filmi öncesinde, katılımcılara patlamış mısır ve soğuk içecekler ikram edildi. Mahalle sakinleri, bu ikramlarla nostaljik bir akşam geçirmenin keyfini yaşadı.