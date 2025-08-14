Ceyhan Belediyesi’nden yüksek sıcaklık tedbiri: "Esnek mesai" uygulaması başlatıldı

Ceyhan Belediyesi, sıcak hava nedeniyle Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ekiplerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti.

Ceyhan’da son günlerde etkisini artıran sıcak hava, belediyenin sahadaki çalışma düzeninde değişikliğe gidilmesine neden oldu.

Ceyhan Belediyesi, özellikle Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sahadaki ekipler için saat 11.00 ila 15.00 arası çalışma yapılmayacak şekilde esnek mesai sistemine geçti.

"SAHADA ÇALIŞMA YAPILMAMASI KARARI ALDIK"

Yüksek sıcaklık değerlerinin vatandaşlar kadar sahada görev yapan belediye personelini de olumsuz etkilediğini belirten Belediye Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız, "Ne yazık ki son günlerde iki personelimiz aşırı su kaybına bağlı rahatsızlanarak tedavi altına alındı. Personellerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu nedenle sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde sahada çalışma yapılmaması kararı aldık" dedi.

Meteoroloji verilerine göre sıcaklık değerlerinin ilerleyen günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini hatırlatan Yıldız, hem vatandaşlara hem de çalışanlara bol sıvı tüketmeleri ve güneşin dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Yeni düzenlemeye göre sahada görev yapan ekipler, mesailerini sabah erken saatlerde ve akşam serinliğinde sürdürecek.