Ceyhan'da 300 gündür tutuklu Belediye Başkanı Kadir Aydar'a destek mitingi

Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutukluluğunun 300'üncü günü nedeniyle düzenlenen mitinge gönderdiği mesajda, "Bizler burada siyasi esaret altındayız. Ama gerçek olan, Kadir, Rıza, Hakan, Utku, Ekrem Başkan meselesi değil. Buradaki asıl mesele ülkemizi, demokrasimizi korumak, mücadeleden vazgeçmemektir. Bizler Silivri'de 12 metrekarelik hücrede bu mücadeleden vazgeçmiyoruz. Sizler de asla vazgeçmeyin. Çünkü yarınlarımızı, çocuklarımızın geleceğini korumak zorundayız. Alnımızın akıyla bu kumpastan çıkacağımızı biliyoruz" dedi.

Aziz İhsan Aktaş Davası kapsamında 300 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a destek için Ceyhan CHP İlçe Başkanlığı önünde miting düzenlendi. Mitingin yapıldığı sokağa üzerinde "Ceyhan tarihinin en yüksek oyu ile 2 defa seçilen başkanı" , "Kaderimiz bir Kadir'imiz bir" , "Ceyhan'ın gözü yolda, kalbi yanında", "Ceyhan 300 gündür adaleti, Kadir'i istiyor" yazılı pankartlar asıldı. Miting alanında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da resminin yer aldığı pankart da yer aldı.

"ALNIMIZIN AKIYLA BU KUMPASTAN ÇIKACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Yağmur altında başlayan mitingde CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın gönderdiği mesaj okundu. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Ceyhanlılar, Silivri’de sizlerden ayrı geçen 300 günümde, 12 metrekarelik hücremde; ama hiç sarsılmayan umudumla, kararlılığımla ve güzel günlerin geleceğine dair inancımla hepinizi sevgiyle, saygıyla ve hasretle selamlıyorum. Kıymetli dostlarım, asla yanlış bir işin içinde olmam ve özellikle akçeli işlerle işim olmadığı gibi, bu dünyada kimse bana yanlış bir iş teklif dahi edemez. Biliyorsunuz, yargılanmaya geçildi ve sizlerin helal oylarınıza leke sürmediğimi tüm ülke şahit oldu. Ama ben neden burada olduğumu biliyorum. Çünkü sizin bana olan inancınıza layık oldum. Sizler, beni Ceyhan siyasi tarihinin en yüksek oyu ile iki defa seçtiniz. Çünkü ben Ceyhanlıların emaneti Ceyhan Belediyesi'ni doğru bir şekilde yönettim. Ceyhan halkının parasını kimseye peşkeş çekmedim. En doğru bir şekilde hizmetlerle yönettim. 20 yıldır yapılmayan yolları yaptık Zeydan Başkan ile beraber. Emeklilerimizin yanlarında olduk. Gençlerimize üniversite hayatlarında da destek vererek yanlarında olduk. Yeşil alanlar açtık. Bütün bunları bir yılda gerçekleştirdik. Siz bunlara şahitsiniz. Bizler burada siyasi esaret altındayız. Ama gerçek olan, Kadir, Rıza, Hakan, Utku, Ekrem Başkan meselesi değil. Buradaki asıl mesele ülkemizi, demokrasimizi korumak, mücadeleden vazgeçmemektir. Bizler Silivri'de 12 metrekarelik hücrede bu mücadeleden vazgeçmiyoruz. Sizler de asla vazgeçmeyin. Çünkü yarınlarımızı, çocuklarımızın geleceğini korumak zorundayız. Aydınlık bir Türkiye için Genel Başkanımız Özgür Özel'in tarihte görülmemiş mücadelesine katkı vermek zorundayız. Yaşadığımız haksız bu süreçte üzüntümüzü ve öfkemizi bir kenara bırakarak adil yargılanma umuduyla bu zor günlerde sabretmekteyiz. Alnımızın akıyla bu kumpastan çıkacağımızı biliyoruz."

"HAKSIZ YERE ESİR EDİLEN TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA SELAM OLSUN"

Mitingde konuşan Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız ise "Bugün Kadir Başkanımıza destek için bir araya geldik. Ben Belediye Başkan Vekili olarak, 17 meclis üyemizle birlikte, Kadir Başkanımızdan devraldığımız bayrağı daha ileriye götürmek ve onun verdiği sözleri hayata geçirmek için gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Kadir Başkanımızı en çok ne mutlu eder biliyoruz. Ceyhan’a yapılan her hizmet, Ceyhanlıya uzatılan her el onu mutlu eder. Kolay değil 2 defa haksız yere görevden alınmak. Kolay değil suçu günahı olmadan evinden bin km uzakta Silivri’de yatmak. Buradan Kadir Başkanımıza ve başta Ekrem İmamoğlu Başkanımız olmak üzere, haksız yere esir edilen tüm belediye başkanlarımıza selam olsun. Nasıl martın sonu bundan tam 2 yıl önce bahar olduysa; o bahar geldi bir kere, çiçekler açmaya yakındır. O güneş doğdu bir kere, gökyüzü maviye, doğa yeşile, toprak ekine kavuştu bir kere. 47 yıl sonra bu zincirler kırıldı bir kere. Ne demiş üstad Nazım; ‘Dün dünde kaldı cancağızım, artık yeni bir şeyler söylemek lazım.’ O yüzden dün birinci partiydik, bugün çalışmaya devam ediyoruz. Bıkmadan, usanmadan, arı gibi çalışarak, yine birinci parti konumumuzu sürdürüyoruz. Ama yeni şeyler de söylüyoruz. ‘Hak, hukuk, adalet, emekli, emekçi, işçi ve çiftçi de’ diyoruz. Bu ülkede hepimiz kardeşçe yaşamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

KARALAR'DAN AYDAR'A: "ADANALILAR BURADA; HEPSİ SENİ DESTEKLEMEYE GELDİ"

Mitinge katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da miting alanını dolduranlara şu sözlerle seslendi:

"Buradan Silivri’ye sesleniyorum: Kadir kardeşim, Oya kardeşim; iki genel başkan yardımcımız burada. Biri Adana milletvekili, onunla birlikte beş Adana milletvekili burada. İl başkanımız burada, ilçe başkanlarımız burada, kadın kolları başkanlarımız burada. On belediye başkanımız burada. Çok sevdiğin Ceyhanlılar, Adanalılar burada; hepsi seni desteklemeye geldi. Silivri’ye destek mesajı vermeye geldi. Buradan Silivri’ye bir selam ve destek gönderiyorum. Kadir Başkan haksız bir biçimde üç aydır burada ve çok güzel bir savunma yaptı. Dedi ki: 'Benim sana bir buçuk milyon borcum var. Sen niye bana 20 milyon verirsin?' Aslında o iş orada bitti ama biliyorsunuz, sizin desteğinizle çok yakın zamanda tekrar özgürlüğüne kavuşacak. Herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz. Buradan desteğimizi iletiyoruz. Oya Başkan da Kadir Başkan da özgürlüklerine kavuşurlar, kaldığımız yerden size hizmet etmeye devam ederiz. Benim kalbim, her şeyimiz sizinle."

"BU ZULÜM ELBET BİTECEK"

"CHP kadroları iktidara gelecek, o zaman bu ülkeye huzur gelecek" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise şöyle konuştu:

"300 gün oldu. Biz Kadir Aydar’ı özledik. Kadir Aydar da sizleri özledi. Her gittiğimizde mutlaka size selamlarını yolluyor. Ama ilk dönemdeki gibi, Zeydan Başkan'ın da söylediği gibi; orada Kadir Aydar olduğu için değil, orada başka biri olduğu için değil, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan son dönemde yapılan hukuksuzluk nedeniyle orada olduğunu çok iyi biliyor. Ben de boynunu dik, alnı açık bir şekilde; 300 gün değil, 3 bin gün geçse bile Ceyhanlılarla kucaklaşacağını çok iyi biliyor. Zeydan Başkanı da aldılar, ne oldu? Adana Zeydan'ına, Zeydan Başkan da Adana'sına kavuştu. Oya Tekin de aynı şekilde. O da gelecek. Hizmetlerini sunmaya devam edecek. Bu zulüm elbet bitecek. Bu zulüm seçimlere kadar devam edecek biliyoruz ama bitecek. Onlar buraya gelirken, bugünkü iktidar da gidecek. İktidar sizin sayenizde gidecek. O güne kadar da biz birbirimize sahip olmaya devam edeceğiz."

"BASKI DÖNEMİ BİTECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting alanını dolduran yurttaşlara gönderdiği selamı ileterek başladı. Zeybek, şunları kaydetti:

"Bugün 104. mitingimizi Nevşehir’de yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili çıkaramadığı Nevşehir’de, tarihin gördüğü en büyük mitingi gerçekleştirdik. Perşembe günü Silivri Cezaevi’ndeydim, duruşmayı takip ettim. Cezaevinde ziyaretlerde bulundum. Kadir Başkanı avukat görüş odasında gördüm, size sevgi ve selamlarını getirdim. Tam 300 gündür, diğer arkadaşlarımızın bir kısmı bir yılı aşkın zamandır haksız biçimde cezaevinde tutuluyor. Kadir Aydar’ın savunmasını başından sonuna kadar dinledim. Bütün iddianameyi tek tek çürüttü. Zeydan Karalar neden makamında değil? Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız adına şunu söyleyebilirim ki: Ne bir adım geri gideriz, ne bir santim eğiliriz, ne de sizin önünüzde çökeriz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bitecek bu zulüm. Geçecek bu günler. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olacak. Baskı dönemi bitecek, zulmedenler gidecek. Halktan yana bir yönetim kurulacak. O günlerin özlemiyle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, tutuklu arkadaşlarımıza dayanışma duygularımı iletiyorum."