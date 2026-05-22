Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki nehirde Yunus Yiğit'in (41) cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ceyhan Nehri'nde balık tutan vatandaşlar, erkek cesedi fark etti.

Vatandaşların ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkardıkları cesedin Yunus Yiğit'e ait olduğunu belirledi.

Yiğit'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Yiğit hakkında herhangi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.