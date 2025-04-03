Ceyhan Nehri’nin rengi tedirgin etti: Hal içler acısı!

Adana’da Ceyhan Nehri’ne kıyısı olan mahallelerde, sudaki kirlilik nedeniyle yaşanan sorunlar devam ediyor. Yüreğir ilçesindeki birçok drenaj kanalı ve derelerin, kirlilikten dolayı turuncu, mavi, siyah gibi farklı renkler aldığı görüldü.

Çevre mahallelerin muhtarları, bu sorunun bazı fabrika sahiplerinin halk sağlığını düşünmeden kar mantığıyla hareket edip, arıtma tesisini kullanmadan kimyasal atıklarını kanallara bırakmasından kaynaklandığını ileri sürerek, acil çözüm bulunmasını istedi.

Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Osman Kaya “Aynı suyu bizim çiftçilerimiz de kullanıyor. Sağlık açısından çok zor durumdayız. Buranın hali içler acısıdır. Balıklar, kurbağalar bile ölüyor. Çocukken ırmağın suyunu içerdik. Şimdi çiftçiler sulama yaptığında vücutlarında kaşıntılar oluşuyor. Meyveleri de olumsuz etkiliyor. Bu kimyasaldan dolayı çiftçi perişan oldu” dedi.