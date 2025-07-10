Ceyhan, Seyhan taştı sel oldu; Adana iradesine sahip çıkmak için meydanı doldurdu

Adana halkı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanmasını protesto için saat 20.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting için saatler öncesinden toplanmaya başladı.

Binlerce Adanalı "Zeydan Karalar'a Özgürlük" mitinginde bir araya gelirken, kalabalıktaki coşku dikkat çekti. Başta Karalar olmak üzere Aydar ve Tekin için yapılan şarkılar dinletilirken halk da eşlik etti.

Sık sık "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Adana burada, Zeydan'ın yanında" sloganları atıldı. Konuşmalar ise sıklıkla "Diplomasız Erdoğan" sloganıyla bölündü.

21.30 | ÖZGÜR ÖZEL: "ADANALIYIK ALLAH'IN ADAMIYIK" DİYENLER BURADA

Özgür Özel konuşmasına "Miting kararı verdiğimizde, 1 günde meydan dolmaz dediler. O meydan ancak Ferdi Tayfur'un tarihi konserinde doldu, başka türlü dolmaz, dediler. Görüyor musun Zeydan Başkan, 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor bu meydanda" dedi. Özel, "İstanbul'daki bir avuç darbeciye karşı işte Adana'nın iradesi... 'Adanalıyık, Allah'ın adamıyık' diyenler burada" ifadesini kullandı.

Özgür Özel, Nurat Karalar'ı yanına aldı ve "Nuray ablam öğretmen... Nuray Hanım Adana'da devlet okulunda 32 yıldır maaşla çalışıyor. Hâlâ devlet memuru. Her sabah derse gidiyor. Bu kadının kocası mı yapmış yolsuzluk!" dedi.

ÖZEL'DEN OSMAN GÖKÇEK'E "BOZUK TOHUM!"

Daha sonra eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AKP Milletvekili Osman Gökçek'in "yolsuzluk eleştirileri"ne yanıt veren Özel, "Melih Gökçek'in oğlu var, bozuk tohum... Baklava kutusu yaptırmış, ahlak dağıtıyor. Senin partinin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'Ankara'yı parsel parsel sattın', 'FETÖ'ye Ankara'yı pazarladın' demiş. Senin kursağından geçen her lokmada şaibe var. Utanmadan sıkılmadan millete laf ediyor. Bozuk tohum, bozuk tohum, bozuk tohum!" dedi.

"ERDOĞAN'IN ARKASINDA TRUMP VAR, İSRAİL VAR; BİZİM ARKAMIZDA MİLLET VAR"

Ben bu milletin ferasetine, yüreğine ve bu iftiracılara karşı evlatlarına sahip çıkacağına hep inandım, görüyorum ki millet arkamızda. Erdoğan'ın arkasında gizli tanıklar, Amerikan Devleti Trump, İsrail, bizim arkamızda millet var, Adana var, Türkiye var" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Adanalı Ali Dayı'yı anlatacağım. Ali Dayı demiş ki, 'Ben Ramazanoğullarının torunlarından Ali. Çok kuşaktır Çukurova'da tarım yaparız. Zeydan'ı 45 derece sıcakta asfaltın başında gördüm, sel basan yerde çizmesiyle çamurun içinde gördüm. Şimdi Zeydan'a iftira etmişler, mahpus etmişler. Biz Adana'da güneşe dayanırız, sıcağa dayanırız, iftirayı gölge etseler geçip de altında durmayız, Zeydan'ın arkasında dururuz.' Tayyip Erdoğan, Trump'a güvenme, Netanyahu'ya güvenme, Ali Dayı var ya Ali Dayı. Ali Dayı yenecek seni, Zeydan Karalar yenecek seni. Ekrem İmamoğlu yenecek seni.

AHMED ARİF ŞİİRİYLE SESLENDİ

Özel, Adanalılara mücadele devam çağrısı yaparken Ahmed Arif'in "Yalnız Değiliz" şiiriyle seslendi:

Külhan, kavgacıdır delikanlısı,

Ünlü mahpusanelerinde Anadolumun

En çok Çukurovalılar mahpustur,

Dostuna yarasını gösterir gibi,

Bir salkım söğüde su verir gibi,

Öyle içten

Öyle derin,

Türkü söylemek, küfretmek,

Çukurova yiğidine mahsustur...

21.15 | ZEYDAN KARALAR: BİZDE HATA OLUR AMA PARA İŞİ OLMAZ

Zeydan Karalar şu mesajı gönderdi:

Bu davanın sadece şahsımıza yapılmadığını biliyoruz. Partimize ve demokrasimize bir darbedir bu. Bizde hata olur ama para işi olmaz. Bunu bütün Türkiye bilir. Aynı davada birine serbestlik verip bir başkasına tutuklama vermek aslında Türk adaleti açısından çok üzücü, aynı zamanda bu tutuklamaların siyasi olduğunu pekiştirir. Ben iyiyim, kardeşiniz her zamanki gibi dik duruşunu asla bozmaz ve taviz vermez. Mücadele devam. Hepinizi çok seviyorum. Hasretle kucaklıyorum.

21.10 | İMAMOĞLU: ZEYDAN KARALAR ADANA'NIN TA KENDİSİDİR

Ekrem İmamoğlu da Adana mitingine mesaj gönderdi. İmamoğlu şunları kaydetti:

Güzel Adana'nın yiğit insanları. Adana kendine has kültürüyle çok özel bir şehirdir. Yıllardır bu özel şehre hak ettiği değeri vermeyenler şimdi Adana'nın iradesine el koymaya kalkıyorlar. Zeydan Karalar Adana'nın ta kendisidir. Onun özgürlüğüne uzanan el Adanalılara uzanmıştır.

Adanalılar Allah'ına kadar Cumhuriyetçidir, Allah'ına kadar demokrattır. Adalıları yıldıramazlar. Adana'dan Samsun'a, Edirne'den Hakkari'ye bu topraklarda mertlik kazanacak, iyilik kazanacak. Her şey çok güzel olacak

21.05 VAHAP SEÇER: ZEYDAN KARALAR ÖFKELİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer de Zeydan Karalar'a destek için mitingde konuşma yaptı. Silivri'deki ziyaretini aktaran Seçer, "Zeydan Başkan biraz öfkeli. 'Beni siyasi sebeplerle tutukladılar. Benim alnım açık, başım dik" diyor, beytülmâla halel getirmedim, devlet malına el uzatmadım' diyor Zeydan Başkan, isyanını dile getiriyor" dedi.

20.50 | CEYHAN BELEDİ BAŞKANI KADİR AYDAR'IN MESAJI OKUNDU

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mesajını Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız okudu. Aydar, Adana'ya duyduğu sevgiyi anlattığı mesajında "Bir gün geri döneceğim" mesajı verdi. Aydar, Nâzım Hikmet'ten "Davet" şiirini okudu.

20.40 | SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI OYA TEKİN'İN MESAJI OKUNDU

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in mesajını Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan okudu. Tekin şu mesajları gönderdi: